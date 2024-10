Il était trop fort: Jannik Sinner remporte le Masters 1000 de Shanghai en battant Djokovic

L'Italien Jannik Sinner, assuré de terminer l'année en tant que N.1 mondial, a remporté le tournoi de tennis ATP Masters 1.000 de Shanghai. Sinner a battu en finale le Serbe Novak Djokovic (ATP 4) 7-6 (7/4), 6-3 en 1 heure et 37 minutes.

Le premier set est resté en équilibre jusqu'au jeu décisif, aucun joueur ne parvenant à se créer de balle de break. Le tie-break a rapidement tourné à l'avantage de Sinner (4/0) qui s'est adjugé la première manche.

Sinner a fait le break dans le quatrième jeu du second set. L'Italien a conservé cette avance jusqu'au bout et a conclu la partie sur un ace. Il s'offre, à 23 ans, le 17e titre de sa carrière, le septième de la saison après ses victoires à l'Open d'Australie, Rotterdam, Miami, Halle, Cincinnati et à l'US Open. Il remporte son troisième Masters 1.000 de l'année.