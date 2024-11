"J'ai eu des centaines d'injections": le message poignant de Juan Martin Del Potro, miné par des blessures au genou

En effet, ce dernier avait pris sa retraite en raison de problèmes de genou à répétition. L'Argentin a tout tenté pour rester au plus haut niveau, mais il avait finalement dû renoncer. Depuis lors, il vit un véritable calvaire. Il a subi pas moins de 5 opérations du genou, la dernière il y a deux ans. "Depuis cette dernière opération au genou, j’ai eu des centaines d’injections. Et je continue à souffrir. Je ne peux pas frapper dans un ballon, pas jouer au padel ni au tennis", confie Del Potro, visiblement abattu.

"Tous les jours je prends six à huit comprimés. Des analgésiques, des médicaments pour l’estomac et même des pilules pour les crises d’angoisse. Je suis allé voir beaucoup de médecins. On a parlé de prothèses mais de nombreux médecins me conseillent d’attendre 50 ans. Mais je ne peux pas continuer comme ça pendant 15 ans", a-t-il détaillé.

Une exhibition le 1er décembre

L'ancien numéro un mondial et recordman du nombre de titres en Grand Chelem Novak Djokovic, 37 ans, et l'Argentin Juan Martin del Potro, ex-N.3 à l'ATP, 35 ans, s'affronteront dans un match exhibition le 1er décembre prochain à Buenos Aires. Djokovic participera à cette rencontre nommée The Ultimate Challenge (l'ultime défi) et organisée dans le stade Mary Teran de Weiss de Parque Roca, d'une capacité de 15.500 places.

Del Potro et Djokovic se sont affrontés 20 fois sur le circuit professionnel, le Serbe compte 16 victoires. L'Argentin, qui n'a jamais annoncé officiellement sa retraite, a joué son dernier match officiel en février 2022 à Buenos Aires. "J'ai toujours eu l'impression que ce ne serait pas la fin de ma carrière. J'ai l'impression que j'ai encore quelque chose en réserve. Ce sera le dernier défi que j'attendais", a déclaré le vainqueur l'US Open 2009.

Au cours de sa carrière, Djokovic a remporté 24 tournois du Grand Chelem et a décroché cet été à Paris le seul titre qui lui manquait, la médaille d'or aux Jeux olympiques.

Del Potro a connu deux victoires notables contre "Nole": aux Jeux olympiques de Londres en 2012, lorsqu'il avait remporté la médaille de bronze, puis aux Jeux de Rio, quatre ans plus tard, où il l'avait battu au premier tour.