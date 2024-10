Jannik Sinner écarte Daniil Medvedev et rejoint le dernier carré

En quarts de finale du tournoi disputée sur surface dure et dotée de 8.995.555 de dollars, le N.1 mondial n'a concédé que cinq jeux pour s'imposer sur le score de 6-1, 6-4 après seulement 1 heure et 23 minutes.

Pour une place en finale, Sinner, tête de série numéro 1, affrontera soit l'Espagnol Carlos Alcaraz (ATP 2), soit le Tchèque Tomas Machac (ATP 33), qui s'affrontent plus tard jeudi.

Sinner et Alcaraz se sont rencontrés plus tôt ce mois-ci en finale à Pékin, où l'Espagnol l'avait emporté après un match de 3 heures et 21 minutes en trois sets 6-7 (6/8), 6-4, 7-6 (7/3).