Jannik Sinner renverse Daniil Medvedev et remporte son 1er titre du Grand Chelem

Jannik Sinner a enlevé l'Open d'Australie de tennis dimanche à Melbourne, son premier titre Grand Chelem. L'Italien de 22 ans, 4e joueur mondial, a battu le Russe Daniil Medvedev, 3e joueur mondial, qui a pourtant mené deux manches à rien et survolé le début de match.

Il disputait sa 15e finale dans un tournoi ATP et compte désormais 11 titres.

Sinner, qui jouait sa première finale dans un tournoi majeur, est parvenu à renverser son adversaire 3-6, 3-6, 6-4, 6-4 et 6-3. Après 3h44 de match, il a pu soulever la Coupe Norman Brookes qui récompense le vainqueur du simple messieurs.

Jannik Sinner est devenu le troisième Italien lauréat en Grand Chelem, le premier en dehors des Internationaux de France, 48 ans après Adriano Panatta vainqueur de Roland-Garros en 1976. Nicola Pietrangeli avait été le premier en s'imposant à Paris en 1959 et 1960.

Le tombeur de Novak Djokovic, en demi-finales, avait gagné ses trois derniers duels contre Medvedev (après avoir perdu leurs six premières confrontations).

Medvedev jouait sa 6e finale en Grand Chelem. Il ne compte qu'un titre à l'US Open en 2021, remporté aux dépens de Novak Djokovic. L'Happy Slam, le surnom du tournoi australien, ne sera décidément pas celui du Russe. Il avait perdu ses deux premières finales en Australie en 2021 contre Djokovic et en 2022 face à Rafael Nadal qu'il avait pourtant dominé pendant deux sets et demi avant de plier en cinq sets. Il a sans doute dû y penser dimanche. Le Russe a aussi perdu deux finales à l'US Open: en 2019 (déjà contre Nadal) et 2023 (là encore face à Djokovic). Il a perdu sa 17e finale en 37 jouées.