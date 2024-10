Karen Khachanov échappe au piège tendu par Gabriel Diallo et décroche son 7e titre

Karen Khachanov a décroché la victoire finale au tournoi de tennis ATP 250 d'Almaty au Kazakhstan, joué sur dur et doté de 1.036.700 dollars. Le Russe, 26e mondial et âgé de 28 ans, a vaincu le Canadien Gabriel Diallo, surprenant finaliste classé 118e à 23 ans. La partie s'est achevée sur le score de 6-2, 5-7, 6-3 au bout d'une lutte de 2 heures et 23 minutes.