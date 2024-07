Kimberley Zimmermann profite d'un forfait pour intégrer le tableau final en double dames

La Bruxelloise participe pour la troisième fois aux Internationaux de Grande-Bretagne, joués sur le gazon de Londres. Elle avait été éliminée au premier tour en 2022 et au deuxième tour en 2023.

Zimmermann, 92e mondiale en double, fera la paire avec l'Américaine Lauren Davis (WTA 478 en double). Le duo affrontera au premier tour une autre paire repêchée avec les Tchèques Miriam Kolodziejova (WTA 69 en double) et Anna Siskova (WTA 70 en double).

Elise Mertens, N.1 mondiale en double, et Greet Minnen, 98e mondiale en double, sont aussi engagées en double à l'All England Club. Mertens forme la paire tête de série N.1 avec la Taïwanaise Su-Wei Hsieh (WTA 2 en double) et affrontera les Britanniques Alicia Barnett (WTA 147 en double) et Freya Christie (WTA 145 en double), bénéficiaires d'une invitation, au premier tour.

Minnen jouera aux côtés de la Britannique Heather Watson (WTA 50 en double), qu'elle a éliminée au premier tour en simple. Le duo belgo-britannique rencontrera les Américaines Sofia Kenin (WTA 38 en double) et Bethanie Mattek-Sands (WTA 28 en double), la paire tête de série N.14.