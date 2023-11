Le Canada se hisse dans le dernier carré

Le Canada s'est qualifié pour les demi-finales de la Billie Jean King Cup de tennis après sa victoire sur la Pologne dans le deuxième match du groupe C de la phase finale, jeudi, à Séville. Les Canadiennes ont remporté les deux simples.

Marina Stakusic (WTA 258) a offert le premier point au Canada en battant Magdalena Frech (WTA 63) 4-6, 7-5, 6-3. Leylah Fernandez (WTA 35) a assuré le succès canadien en se jouant 6-2, 6-3 de Magda Linette (WTA 24). Le double doit encore se jouer en soirée, mais le Canada est déjà assuré d'un deuxième succès en deux rencontres et d'un ticket pour les demi-finales. En ouverture, le Canada s'était débarrassé 3-0 de l'Espagne, pays hôte de ce tournoi.

La Suisse avait perdu 3-0 contre la République tchèque mardi. Tchèques et Américaines s'affronteront vendredi pour déterminer l'équipe qui défiera le Canada en demies.

Plus tôt dans la journée, l'Italie avait assuré sa place dans le dernier carré en battant 3-0 l'Allemagne, dans le groupe D. Les Italiennes affronteront en demi-finales le gagnant du groupe B, où tout est encore possible après la victoire 2-1 de l'Australie sur le Kazakhstan. Battues par la Slovénie dans son premier match, l'Australie compte une victoire en deux rencontres. Slovènes et Kazakhes se rencontrent vendredi.