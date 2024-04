Marie Bouzkova en finale face à une Camila Osorio à domicile en Colombie

La Colombienne Camila Osorio (WTA 85) disputera dimanche devant son public la finale du tournoi de tennis WTA 250 de Bogota, face à la Tchèque Marie Bouzkova, 42e mondiale et tête de série N.1. Dans cette épreuve sur terre battue dotée de 267.082 dollars dans la capitale de la Colombie, les deux joueuses sont sorties des demi-finales samedi.

Camila Osorio, tête de série N.6, a battu en deux sets 7-6 (7/4), 6-4 l'Italienne Sara Errani (WTA 117). Il a fallu 1 heure et 51 minutes à la Colombienne de 22 ans pour rejoindre la 4e finale de sa carrière. Osorio avait remporté son unique trophée sur le circuit WTA en 2021, au même tournoi de Bogota. Elle s'est inclinée 2 fois en finale, la dernière remontant à mars 2022 à Monterrey (Mexique).

Marie Bouzkova a fait honneur à son statut de tête de série N.1, en s'imposant contre la Russe Kamilla Rakhimova (WTA 92/N.8), 6-4, 7-6 (7/2). La partie a duré pas moins de 2 heures et 16 minutes. Titrée sur dur sur ses terres à Prague en 2022, Bouzkova a également perdu 4 finales en carrière et n'avait plus atteint ce stade depuis Nanchang (Chine) en octobre dernier.