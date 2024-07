Mertens, battue par Raducanu : "Parfois l'impression qu'elle jouait avec les yeux fermés"

C'est avec un sentiment d'impuissance qu'Elise Mertens (WTA 33) a vu son Wimbledon en simple s'achever mercredi au deuxième tour. Sur le Court N.1, la Limbourgeoise, 28 ans, a été balayée, 6-1, 6-2 en 1h15 par la Britannique Emma Raducanu (WTA 135), 21 ans, lauréate de l'US Open en 2021 et qui se bat pour revenir après avoir souffert du poids des attentes et de plusieurs blessures.

"Elle a très bien joué. Elle était déchaînée", a-t-elle confié à la Fédération belge de tennis après sa défaite. "Je me suis battue et j'ai essayé plusieurs choses, comme venir au filet, la faire courir, la sortir de son rythme, mais c'était compliqué. Tout rentrait ou touchait les lignes. J'avais parfois l'impression qu'elle jouait avec les yeux fermés. J'avais déjà joué sur le Court N.1, contre Jabeur, Kerber et même Venus Williams, mais je ne l'avais connu aussi lent. J'avais le sentiment que tous mes services revenaient et qu'il fallait sortir des coups incroyables pour gagner un point. On verra si elle pourra maintenir ce niveau. Mais comme elle joue-là, elle vaut Top 15."

Arrivée à Wimbledon avec une gêne à la hanche qui l'avait contrainte à l'abandon au tournoi WTA 500 d'Eastbourne la semaine dernière, Elise Mertens va désormais tourner son regard vers le double dames avec sa partenaire taïwanaise Hsieh Su-Wei (WTA 2). Têtes de série N.1, elles figureront parmi les favorites pour un nouveau titre après celui décroché en 2021.