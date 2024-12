Nick Kyrgios toujours aussi amer concernant l'affaire de dopage entourant le numéro 1 Jannik Sinner: "C'est dégoûtant pour notre sport"

"Moi, je peux perdre mes nerfs, jeter ma raquette, mais ça n'a rien à voir avec le fait de tricher et de prendre des produits qui améliorent les performances", a lancé l'Australien qui n'a quasiment plus joué sur le circuit depuis l'US Open 2022 en raison de blessures.

Par deux fois en mars 2024, des traces infimes de clostébol (stéroïde) ont été trouvées dans l'organisme de Sinner qui a été brièvement suspendu à chaque fois. Mais l'Italien a plaidé l'ignorance et surtout la contamination, et a été totalement blanchi par l'Agence internationale pour l'intégrité dans le tennis (Itia) avant que l'Agence mondiale antidopage (AMA) n'interjette appel. Une décision est attendue. "Si vous pensez que c'est comme ça que ça s'est retrouvé dans son organisme, alors...", a commenté Kyrgios pour appuyer sa propre incrédulité.

En raison de blessures à un genou et un poignet, le finaliste de Wimbledon 2022 n'a plus joué que quatre matchs (trois à Tokyo en octobre 2022 et un à Stuttgart en juin 2023) depuis sa défaite en quarts de finale de l'US Open 2022. Ces derniers mois, c'est son poignet qui avait posé problème.

"Je vais jouer et on verra jour après jour. Si je joue un long match et que je m'en sors, on verra comment je me sens le lendemain", a-t-il expliqué avant d'affronter le terrible serveur français Giovanni Mpetshi Perricard au premier tour à Brisbane.