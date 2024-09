"Nous avons retrouvé notre niveau", se consolent Gillé et Vliegen après leur élimination

Sander Gillé et Joran Vliegen (ATP 35 en double) ont relativisé le résultat après leur élimination au deuxième tour du double messieurs à l'US Open, samedi. Les Limbourgeois se sont inclinés 7-6 (7/4), 6-7 (3/7), 6-4 contre le Saldavorien Marcelo Arevalo et le Croate Mate Pavic (ATP 8 et 7 en double), têtes de série N.4, finalistes à Roland-Garros et lauréats du tournoi ATP Masters 1000 de Cincinnati.

"Cela s'est joué sur quelques points, comme souvent en double", a confié Sander Gillé à Belga après la défaite. "Même si nous espérions évidemment aller plus loin, nous sortons de cet US Open avec un bon sentiment. Il y a beaucoup de choses positives à en retirer. Après deux tournois difficiles à Montréal et Cincinnati (deux défaites au premier tour, ndlr), nous avons retrouvé notre niveau ici. Et nous avons pu le maintenir durant deux matches de deux heures et demie. C'est très encourageant pour la fin de la saison que nous espérons achever en force."

Cette fin de saison sera marquée par les poules de la Coupe Davis, du 10 au 15 septembre à Bologne, avant les tournées asiatiques et européenne en salle. L'espoir demeure de figurer aux ATP Finals (le Masters) de Turin, du 10 au 17 novembre.