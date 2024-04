Novak Djokovic expéditif pour son premier match de la saison sur terre battue

Après une matinée perturbée par la pluie, Djokovic, exempté du premier tour, a été serein et souverain, lui dont le début de saison, sur dur, a été bien en-deçà de ses habitudes.

Avant d'arriver à Monte-Carlo, le Serbe n'avait disputé que deux tournois: il a perdu en demi-finale à l'Open d'Australie, où il détient le record de dix titres, et au troisième tour à Indian Wells, où il était exempté de premier tour. Et il s'est séparé de son entraîneur Goran Ivanisevic avec lequel il a gagné douze de ses 24 titres du Grand Chelem.

Novak Djokovic a remporté le tournoi de Monte-Carlo à deux reprises en 2013 et 2015 parmi ses 98 trophées ATP. Il aura 37 ans la semaine prochaine et battra le Suisse Roger Federer comme le numéro 1 mondial à l'ATP le plus âgé.