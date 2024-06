Pas d'exploit pour Elise Mertens, battue au troisième tour par Elena Rybakina

Mertens, 27e mondiale et tête de série N.25, a été battue en deux sets 6-4, 6-2 par la Kazakhe Elena Rybakina, 4e mondiale et tête de série N.4, en première rotation sur le court Philippe-Chatrier. La rencontre a duré un peu plus d'une heure (67 minutes).

La N.1 belge a réalisé le break dans le cinquième jeu mais Rybakina a immédiatement répondu par un contre-break. Mertens a récidivé dans le septième jeu mais sans pouvoir, une nouvelle fois, confirmer le break dans la foulée. La Kazakhe a ensuite signé son troisième break du match pour remporter le premier set.