Rafael Nadal atteint sa première finale depuis plus de deux ans en Suède

L'ancien N.1 mondial a battu son adversaire en trois sets 4-6, 6-3, 6-4 et 2h13 de jeu. Nadal, qui avait déjà remporté le tournoi suédois en 2005, n'avait plus joué en compétition depuis Roland-Garros et son élimination au premier tour face au futur finaliste Alexander Zverev. Nadal n'a pas disputé Wimbledon pour se préparer au tournoi olympique, sur la terre battue de Roland-Garros où il a déjà remporté 14 fois le grand chelem parisien.

En finale, l'Espagnol rencontrera le vainqueur du match entre l'Argentin Thiago Agustin Tirante (ATP 121) et le Portugais Nuno Borges (ATP 51), qui aura lieu en fin d'après-midi samedi.