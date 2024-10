Roberto Bautista Agut renverse Félix Auger-Aliassime et rejoint le dernier carré

Bautista Agut a mis la pression avec ses deux premiers breaks dans la deuxième reprise et n'a presque plus été menacé sur son engagement. Le vétéran de 36 ans a fait preuve de régularité, prolongeant l'effort jusqu'à mener 5-3 dans le troisième set.

Auger-Aliassime avait pris l'ascendant dans la première manche, mais il a perdu le rythme à partir du deuxième set. Le lauréat 2022 du tournoi anversois, habituellement très à l'aise sur dur et en salle, ne parvenait plus à capitaliser sur son service puissant malgré 19 aces en sa faveur sur la rencontre.

Le Canadien s'est alors rebellé et a forcé le tie-break. Les échanges se raccourcissaient et les fautes se multipliaient après plus de deux heures et demie de combat, lorsque Bautista Agut s'est créé trois balles de match. Auger-Aliassime a repoussé celles-ci, mais il a craqué sur une quatrième.

Roberto Bautista Agut inflige à Félix Auger-Aliassime sa première défaite à Anvers, lui qui y avait soulevé le trophée en 2022. L'Espagnol atteint sa 46e demi-finale à l'ATP et fera une apparition dans le dernier carré d'un tournoi du circuit pour la 12e année consécutive.

Au prochain tour du tournoi doté de 690.135 euros, Bautista Agut rencontrera le vainqueur de la confrontation entre la tête de série N.1, l'Australien Alex De Minaur (ATP 9), et le Français Hugo Gaston, 77e mondial.

Plus tard dans la soirée, Zizou Bergs (ATP 69) jouera notamment son quart de finale contre l'Américain Marcos Giron (ATP 47).