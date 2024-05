Roland-Garros: Arthur Fils s'arrête déjà, journée pluvieuse pour les Français

Plus tôt, Hugo Gaston, Leolia Jeanjean, Jessika Ponchet et Clara Burel sont eux aussi tombés, face à mieux classés qu'eux.

Mais l'Italien Matteo Arnaldi (35e) a encore eu le dernier mot pour leur quatrième confrontation. Il l'avait auparavant battu à deux reprises à Miami (2023 en qualifications et 2024) et à l'US Open (2023).

Au prochain tour, Arnaldi retrouvera un autre Français, Alexandre Muller, sorti des qualifications et qui a éliminé la veille l'Italien Luca Nardi.

Plus tôt dans la journée, Hugo Gaston avait également dû attendre la fin de la pluie pour reprendre le cours du jeu contre l'Américain Ben Shelton (15e), avant d'être éliminé 3-6, 6-3, 6-4, 6-4.

Leolia Jeanjean et Jessika Ponchet, elles, n'ont pas pu faire grand chose contre la N.1 polonaise et tenante du titre Iga Swiatek (6-1, 6-2) et la Canadienne Leylah Fernandez, tête de série N.31 et 34e mondiale (6-2, 6-0).

Enfin, la N.2 française, Clara Burel (44e), a elle été éliminée en deux sets 7-6 (7/3), 7-5 par la Russe Anna Kalinskaya.

En attendant les autres rencontres de la journée, et notamment la nocturne qui mettra aux prises Gael Monfils et le Brésilien Thiago Seyboth Wild sur le court Philippe-Chatrier, le bilan des Français reste pour le moment bloqué à cinq qualifiés pour le second tour.

Dimanche, Caroline Garcia, Richard Gasquet, Corentin Moutet, Chloé Paquet et Alexandre Muller étaient parvenus à rejoindre le deuxième tour.