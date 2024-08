Sander Gillé au 2e tour en double mixte après avoir sauvé deux balles de match

Sander Gillé (ATP 35 en double) et Ellen Perez (WTA 10 en double), 28 ans, ont battu au premier tour l'Ukrainienne Lyudmyla Kichenok (WTA 17 en double) et le Français Sadio Doumbia (ATP 31 en double) sur la marque de 5-7, 7-6 (10/8) et 10/3. La partie a duré 1 heure et 45 minutes alors que Gillé et Perez ont sauvé deux balles de match dans le jeu décisif du 2e set.

En 8es de finale, Gillé et Perez seront opposés à la paire américaine formée par Ashly Krueger (WTA 65 en double) et Thais-Son Kwiatowski (ATP 280 en double).