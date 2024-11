Serena Williams au bord des larmes, Djokovic, Murray et Iniesta émus: le monde du sport encense une dernière fois Rafael Nadal

Sa voix s'est brisée sous le coup de l'émotion quand il a remercié sa famille, qui a joué un rôle essentiel dans sa carrière, particulièrement son oncle et entraîneur au long cours Toni Nadal. "Vous ne m'avez jamais fait défaut, vous avez fait en sorte que je garde les pieds sur terre, je pars serein", a affirmé le gaucher. Nadal a ensuite reçu les félicitations du gratin du tennis et du sport mondial par vidéo interposée: Serena Williams, Andres Iniesta, Roger Federer, David Beckham, Novak Djokovic, Andy Murray...

"Ca ne s'est pas terminé comme on l'aurait tous aimé", à savoir par une qualification de l'Espagne, a regretté le héros du jour lors d'une cérémonie d'hommage qui a commencé par une litanie de remerciements. Mais "je me sens tellement chanceux", a lancé un Nadal d'abord souriant dans une salle debout pour l'acclamer, y compris dans les tribunes réservées aux spectateurs néerlandais.

"Tu seras éternel"

"Je voudrais te remercier au nom de nombreux supporters et Espagnols. Tu nous as rendu heureux tellement de fois. Merci de nous avoir fait vivre le sport avec passion, de nous avoir donné tant de joie", lui lance par exemple Casillas dans une vidéo diffusée sur le grand écran du stade. "Tu as représenté tant de choses dans ma carrière", a déclaré Serena Williams. Sur Instagram, l'Américaine n'a pas pu cacher son émotion. "Je suis vraiment mauvaise pour les adieux. J'ai eu tellement de chance de jouer pendant que tu étais là. Tu m'as inspiré, tu m'as poussée à être meilleure. Ton héritage ne mourra jamais. Longue vie, Rafa", a-t-elle publié, en se montrant avec une tenue dédiée à l'un de ses joueurs préférés.

"La passion, l'intensité dans ton jeu, c'est quelque chose que chaque joueur aurait rêvé d'avoir", a lui estimé Andy Murray, membre du Big Four dans ses meilleures années. "Tous les fans de tennis s'en souviendront, c'était incroyable de te voir jouer". "Ta ténacité, ton esprit combatif, l'énergie que tu amenais sur le court sera présente à jamais, ce sera transmis à de nombreuses générations", lance Novak Djokovic. "C'était un honneur de pouvoir être considéré comme ton rival", a-t-il ponctué. "Je ne peux juste pas", a écrit Iga Swiatek, la numéro une mondiale en légende de photos d'elle en compagnie de celui qu'elle a toujours considéré comme son idole. "Cela sera connu, de génération en génération. Tu seras éternel", a répondu Andres Iniesta.

Des hommages grandioses, à la hauteur du joueur qu'il était.