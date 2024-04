Sinner se contente de deux breaks pour écarter Rune et rejoindre Tsitsipas en demi-finale

L'Italien Jannik Sinner, N.2 mondial et tête de série N.2, affrontera le Grec Stefanos Tsitsipas (ATP 12/N.12) en demi-finale du tournoi de tennis ATP Masters 1000 de Monte-Carlo. Les deux joueurs ont remporté leur demi-finale respective, vendredi, sur la terre battue du tournoi monégasque doté de 5.950.575 euros.

Sinner s'est contenté de deux breaks pour venir à bout du Danois Holger Rune (ATP 7/N.7) en trois manches: 6-4, 6-7 (6/8), 6-3, en 2 heures et 40 minutes. L'Italien a converti son unique balle de break dans la première manche, mais a manqué six opportunités dans le deuxième set. Dans le set décisif, Sinner a converti sa seule balle de break pour enlever la victoire.

De son côté, Stefanos Tsitsipas a pris le dessus sur le Russe Karen Khachanov (ATP 17/N.15): 6-4, 6-2. Le Grec a rencontré moins de difficultés et a conclu la partie en 1 heure et 22 minutes, après avoir remporté les cinq derniers jeux consécutivement.

Les deux autres quarts de finale se dérouleront dans la foulée. Le N.1 mondial serbe Novak Djokovic jouera contre l'Australien Alex De Minaur (ATP 11/N.11). Le dernier quart opposera le Français Ugo Humbert (ATP 15/N.14) au Norvégien Casper Ruud (ATP 10/N.8).

Éliminé en 16e de finale, le Russe Andrey Rublev n'est plus en mesure de défendre sa couronne conquise en 2023 sur l'ocre de Monte-Carlo. Tsitsipas s'y était imposé en 2021 et en 2022, Djokovic en 2013 et 2015. Avec 11 victoires, Rafael Nadal détient le record de titres à Monte Carlo.