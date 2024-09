Tennis: éclaircie française à Tokyo avec Humbert et Fils en finale

Ce sera le premier match entre deux Français depuis sept ans en finale d'un tournoi de cette importance, un ATP 500, le troisième rang du circuit professionnel après les Grands Chelems et les Masters 1000.

C'est l'éclaircie pour le tennis français à Tokyo où les deux meilleurs Tricolores, Ugo Humbert et Arthur Fils, s'affronteront en finale mardi.

Fils, 24e mondial, s'est qualifié lundi en battant un autre talent de la jeune génération, le Danois Holger Rune (14e), en deux sets acharnés 7-6 (10/8), 7-6 (12/10).

Le second tie-break a été irrespirable: après avoir laissé passer trois balles de match d'affilée, le Francilien, 20 ans, a dû écarter deux balles de set pour finalement conclure à sa sixième occasion... et s'allonger sur le sol, de joie et de soulagement.

Humbert (19e) avait obtenu son billet un peu plus tôt en dominant le Tchèque Tomas Machac 6-3, 3-6, 6-2, dans un match mieux maîtrisé que ne l'indique le score, car il n'a eu à défendre aucune balle de break dans les deux sets qu'il a gagnés.