Tennis: Humbert a accompli sa "meilleure saison" (entretien à l'AFP)

R: "C'est la surface qui a le moins marché ! Sur dur, j'ai toujours très bien joué. C'est sur terre battue où j'ai eu des difficultés (depuis le début de ma carrière, ndlr). Il faut dire que je suis super bien entouré par une super équipe. J'ai un coach (Jérémy Chardy, ndlr) depuis un an et demi qui m'a fait énormément progressé et qui m'a fait prendre conscience de comment je devais jouer. C'est ce qui m'a permis aussi de bien jouer sur terre battue. Maintenant c'est agréable de se dire que toute l'année, je peux bien jouer sur n'importe quelle surface. J'ai réalisé beaucoup de progrès."

R: "Je ne sais pas. C'est justement la question que je me pose et c'est ce que je travaille avec ma psychologue. Je me pose toujours autant de questions mais je n'y réponds plus. Cela change beaucoup de choses. On fera les comptes à la fin. Au final, on ne sait pas."

Q: Avez-vous un objectif précis pour la saison prochaine ?

R: "Non. Continuer à progresser. Je me rapproche du Top 20. Forcément, cela devient aussi un objectif parce que l'on est de plus en plus proche. Rien n'est jamais acquis non plus. Cela peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre. J'étais 25e mondial il y a deux ans et je me suis retrouvé 150e un an après (157e en juillet 2022, ndlr). Je sais d'où je repars. Je ne me pose pas plus de questions."

Q: Comment vous situez-vous dans le tennis français entre les trentenaires qui quittent progressivement le circuit et la nouvelle génération ?

R: "Je suis un peu dans la génération entre deux. J'ai 25 ans, je suis encore très jeune parce que maintenant les joueurs jouent jusqu'à 35 ans. J'ai encore dix ans de carrière. Je serai là encore un moment. Il y a plein de bons joueurs qui arrivent, Arthur (Fils), Luca (Van Assche), aussi, qui joue très bien... Je suis un peu dans l'entre-deux. Les jeunes qui arrivent jouent très bien, sont super sympas il y a une très bonne ambiance entre nous. Cela ne me dérange pas de les aider. On se tire tous vers le haut. Il y a une émulation positive."

Q: Qu'attendez-vous de cette fin de saison ?

R: "Je n’ai pas gagné de tournoi cette année. C'est le dernier. En plus à la maison. C'est déjà un peu plus facile quand on a beaucoup voyagé, qu'il y a eu beaucoup de compétitions. Je suis content de finir à la maison. Ce sera mon dernier défi. Je vais essayer de le remporter et on verra à la fin de la semaine. Il y a un beau plateau, ce ne sera pas facile mais il y a de quoi s'amuser !"