Tibo Colson s'arrête dès le 1er tour

Tibo Colson (ATP 423) ne jouera pas le 2e tour du tournoi de tennis Challenger 50 de Glasgow. Mardi après-midi, le N.8 belge a été éliminé au premier tour par le qualifié britannique de 17 ans Charlie Robertson (35e au classement mondial junior, non classé à l'ATP).

Le Limbourgeois de 23 ans s'est incliné dans ce tournoi écossais en salle, disputé sur surface dure et qui est doté de 36.900 euros, en deux manches et après 1h51 de match: 6-4 et 7-6 (7/3).

L'autre Belge présent dans la cité écossaise Alexander Blockx (ATP 312) a abandonné au premier tour face au Français Manuel Guinard (ATP 272/N.4). Il était mené 6-1, 5-7 et 4-1 quand il s'est retiré.