Wimbledon: Humbert, Fils et Mpetshi Perricard en huitièmes !

Et ce sera contre Alcaraz, vainqueur de Roland-Garros en juin.

"C'est le genre de match que j'adore jouer, donc je suis super content de pouvoir jouer Alcaraz, affirme Humbert. Je pense en plus que ça va être sur un des deux plus gros courts, c'est la cerise sur le gâteau. Je vais essayer de savourer au maximum, faire ce que je fais depuis le début: essayer de jouer mon jeu et puis on verra bien. Je pense que j'ai des chances aussi de l'embêter".

. Les amis Fils et Mpetshi Perricard continuent

"Je suis très fier": le grand serveur Giovanni Mpetshi Perricard (58e) savoure sa victoire sur le Finlandais Emil Ruusuvuori (87e) 4-6, 6-2, 7-6 (7/5), 6-4.

Lui qui n'avait encore jamais joué à Wimbledon ni même gagné le moindre match en Grand Chelem en deux participations à Roland-Garros commence à se faire une sacrée réputation au All England Club.