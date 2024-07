Wimbledon: Novak Djokovic bat Lorenzo Musetti et retrouvera Carlos Alcaraz en finale

"Je le dis très souvent, mais cette histoire vaut d'être répétée: Wimbledon est le tournoi dont je rêvais quand j'avais sept ans et que les bombes me passaient au-dessus de la tête. Je me regardais dans un miroir et je m'imaginais sur ce court...", a-t-il rappelé.

À 37 ans, le Serbe est en quête d'un huitième titre à Wimbledon pour égaler le record de Roger Federer et d'un 25e titre du Grand Chelem pour améliorer son propre record.

Déjà, il jouera sa dixième finale à Wimbledon (seul Federer a fait mieux avec 12) et la 37e en Grand Chelem, améliorant son propre record (le deuxième, Federer, en a joué 31).