WTA Lyon : Maryna Zanevska éliminée en demi-finales

Maryna Zanevska (WTA 93) a été éliminée en demi-finales de la 4e édition de l'Open 6e Sens Métropole de Lyon, un tournoi de tennis WTA 250 disputé en salle sur surface dure et doté de 259 303 dollars.

La numéro 3 belge, 29 ans, a été battue en effet samedi par l'Américaine Alycia Parks de 22 ans, 79e mondiale, 6-3, 7-6 (7/4) en près de deux heures de jeu (1h53mn).

Menée 5-1 et après avoir sauvé quatre balles de premier set, Zanevska aura eu l'occasion de gommer ses deux breaks de retard, mais Parks s'est ressaisie pour empocher la première manche 6-3 en 48 minutes.

Le deuxième set est plus serré. Les deux joueuses se tiennent jusqu'à 4-4, moment choisi par l'Américaine pour prendre le service de son adversaire et servir pour le match. Zanevska, qui aura eu sur le match plus de balles de break que son adversaire, sauvait 2 premières balles de match s'offrant ensuite, a contrario, deux balles de set pour égaliser à une manche partout, mais les deux joueuses se sont départagées dans le tie break. À l'avantage de Parks 7 points à 4.

Pour se hisser dans le dernier carré, Maryna Zanevska avait écarté de sa route notamment la tenante du titre et 23e joueuse du monde, la Chinoise de 34 ans, Zhang Shuai (N.2), ainsi que la jeune russe de 21 ans, Anastasia Potapova, 43e mondiale en quarts de finale.