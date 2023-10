Ysaline Bonaventure a repris l'entraînement après sa pause de quatre mois

"Je suis hyper excitée à l'idée de reprendre une préparation, de me repréparer physiquement", a-t-elle ajouté. "Donc ça va être deux longs mois pour me préparer pour partir en Australie", où la saison de tennis débute traditionnellement. Bonaventure s'entraîne dans les installations du Royal Uccle Sport. "Ce sera mon QG pendant deux mois", a-t-elle indiqué en montrant le court. "Je suis hyper heureuse d'être de retour et hyper heureuse d'avoir retrouvé cette envie de jouer au tennis."

"Me voilà de retour sur un court de tennis", a déclaré Bonaventure dans une story sur Instagram. "Premier jour de préparation. Cela fait quatre mois que je n'ai pas touché une raquette, pas mis les pieds sur un court de tennis, et je ne m'attendais pas, honnêtement, à être aussi heureuse de remettre les pieds ici."

Bonaventure, 29 ans, avait annoncé fin août qu'elle avait décidé de s'octroyer une pause de six mois et de geler son classement WTA "pour burn out/dépression avec l'objectif de refouler les terrains de tennis au mois de janvier". "Ces 6 mois vont me permettre de faire un travail sur moi-même afin d'éviter de refaire les mêmes erreurs", avait-elle expliqué. La Stavelotaine n'a plus joué depuis son élimination au premier tour de Wimbledon le 4 juillet. Elle est désormais 160e au classement WTA.