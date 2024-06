Zizou Bergs a offert une belle réplique à Gregor Dimitrov mais s'est incliné en 4 sets

Bergs, 104e mondial, s'est incliné en quatre sets face au Bulgare Grigor Dimitrov, 10e mondial et tête de série N.10: 6-3, 7-6 (7/4), 4-6 et 6-4. La rencontre débutée vendredi sur le court N.14, interrompue à quatre reprises par la pluie avant d'être reportée, s'est achevée samedi soir vers 22h15 sur le Central Philippe-Chatrier. Au total, le duel aura duré 3 heures et 57 minutes.

Le N.1 belge a débuté sa rencontre en prenant le service de Dimitrov mais le match a rapidement été interrompu par la pluie. Après deux interruptions, le Bulgare est revenu dans le match en réalisant deux breaks pour remporter le premier set 6-3. Le deuxième set a mal commencé pour Bergs qui a été breaké par Dimitrov (2-1).