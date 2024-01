Thierry Neuville connaît la recette pour monter sur le podium au Monte-Carlo

Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1) aborde le rallye de Monte Carlo mercredi et lance sa quête vers le doublé en championnat du monde WRC à savoir les titres des pilotes et des constructeurs. Notre compatriote, résident monégasque, a remporté l'épreuve en 2019. L'année dernière, il avait terminé troisième. Grégoire Munster (Ford Puma Rally1), qui court pour le Luxembourg, s'alignera pour la première fois avec une Rally1, les meilleures voitures du plateau.

Chaque année, la météo et le choix des pneumatiques sont les sujets les plus discutés avant le Monte-Carlo. "Je préfère encore la neige aux routes sèches. Sinon, ce n'est pas un vrai Monte-Carlo pour moi", explique Thierry Neuville. "Avant cette course, nous avons fait des essais sur la neige ainsi que sur asphalte, sur sec et mouillé. Il y a un peu de neige sur les parties hautes du parcours. Mais le temps sera très doux cette semaine. Nous avons été compétitifs dans le passé et nous savons ce qu'il faut faire pour monter sur le podium. Cette année, nous visons le meilleur résultat possible et nous espérons nous battre aux avant-postes".

Munster suit un parcours similaire à celui que Thierry Neuville a pris il y a 11 ans. "Moi aussi, j'ai commencé chez M-Sport à l'époque", déclare Neuville. "C'est bien qu'il ait un tremplin. C'est aussi le seul tremplin disponible. J'espère pour lui qu'il aura une bonne voiture. Dire maintenant que je dois le prendre en compte me semble prématuré. Ce n'est pas non plus son objectif. Laissons-le grandir tranquillement".