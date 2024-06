Audi va-t-elle rester à Bruxelles? Le fabriquant automobile va analyser une requête rédigée par les autorités

Le Premier ministre Alexander De Croo et le ministre des Finances Vincent Van Peteghem ont présenté jeudi à la direction de l'usine d'Audi Brussels une lettre d'intention soutenue par tous les gouvernements belges. Celle-ci vise à convaincre le constructeur automobile allemand de rester en Belgique.

Audi possède une usine d'assemblage à Forest, où est construit le SUV Q8 e-tron entièrement électrique. Mais son avenir est incertain. La marque a notamment annoncé que la nouvelle génération du Q8 e-tron ne serait plus produite à l'usine bruxelloise à partir de 2027.

"Nous souhaitons remercier le Premier ministre et les différents gouvernements pour cette lettre d'intention. Nous devons l'analyser, regarder les offres et voir comment les intégrer dans différents scénarios. En temps voulu, nous recontacterons le groupe de travail", s'est contenté de répondre le porte-parole de l'usine, Peter D'hoore, à l'issue d'une réunion d'une demi-heure dans un bureau du constructeur automobile Volkswagen, situé dans le quartier européen. Il n'y avait aucune délégation d'Audi ni de Volkswagen Allemagne.

"On y est arrivé"

Le Premier ministre Alexander De Croo a rapidement mis en place un groupe de travail composé de représentants des différents gouvernements et de la direction de l'usine automobile, afin de trouver une solution pour l'avenir d'Audi Brussels avant les élections. Ce travail s'est traduit par la rédaction d'une lettre d'intention. "Je n'étais pas convaincu qu'on y arriverait avant les élections, mais on y est arrivé", a confié le Premier ministre.

"Dans quelques semaines, Audi reviendra avec des questions et des plans plus précis", a-t-il assuré. "Aucun dossier d'investissement n'est actuellement sur la table et il n'y a pas encore de garanties de la part du constructeur automobile. Mais c'est précisément pour cela que nous devons indiquer quelles sont les possibilités en Belgique, comme nous l'avons fait par exemple pour ArcelorMittal", a ajouté le Premier ministre.