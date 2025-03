Bonne nouvelle, le pouvoir d’achat des Belges s’est amélioré: comment l’expliquer?

Pour comprendre la réalité des consommateurs, Test-Achat a interrogé 3.000 Belges. L'organisation se base sur un indice d'accessibilité à la consommation, une échelle qui va de 0 à 100, d'un sentiment de grande difficulté à une impression d'aisance financière. En 2024, cet indice s'élève à 55,2. 1,8 point de plus qu'en 2023. Pour la deuxième année consécutive, le pouvoir d'achat des Belges s'est amélioré.



"Ça s'explique principalement par le fait que l'inflation alimentaire a diminué et qu'on est loin des prix qu'on a connus au plus fort de la crise énergétique", souligne Julie Frère, porte-parole de Testachats. "Il faut remettre ça en perspective, poursuit-elle. Parce qu'il est devenu plus facile de payer ses factures d'énergie. On est passé de 40% de difficulté en 2022 à 36 en 2023, et on est toujours à 33 en 2024. Donc, pour un tiers des Belges, ça reste difficile de payer sa facture d'énergie".