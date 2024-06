Brésil: fin d'une série de réductions du taux directeur, revers pour Lula

La Banque centrale du Brésil a maintenu mercredi son taux directeur à 10,5%, l'un des plus élevés au monde, interrompant ainsi un cycle de sept réductions successives, malgré les demandes insistantes du président Lula de poursuivre la baisse.

Cette décision, conforme aux prévisions des analystes, a été prise à l'unanimité par les membres du Comité de politique monétaire de la Banque centrale (Copom), en raison d'"incertitudes" sur la conjoncture économique mondiale et "de prévisions sur l'inflation au Brésil" qui "incitent à la prudence".

Au grand dam de Luiz Inacio Lula da Silva, qui juge au contraire que l'inflation est "maitrisée" et que des taux élevés entravent la croissance, en rendant plus cher le crédit pour les consommateurs et les entreprises désireuses d'investir.