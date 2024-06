Butin stable pour les adeptes du phishing

Les particuliers trouvent le réflexe de mentionner les messages suspects au point de contact. Ainsi, en 2023, dix millions de messages ont été transférés à suspect@safeonweb.be, près de deux fois plus que les six millions de 2022. Parmi les 16-30 ans, 10% du public affirment avoir déjà été victimes de cette fraude. Une même proportion de la population belge déclare ne jamais avoir entendu parler de cette pratique, ce qui préoccupe la Febelfin. "Ce chiffre montre qu'il est essentiel de continuer à informer les jeunes qui restent une cible de choix pour les cybercriminels, et d'éveiller leur vigilance face au phishing."

Les autres formes de fraude ne sont pas en reste, notamment l'arnaque au faux support technique et la fraude au faux support technique bancaire. Les escrocs se font passer pour un collaborateur d'une société informatique ou pour un employé bancaire afin de subtiliser de l'argent directement depuis le compte de la cible.