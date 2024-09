Cet assureur résiliera les contrats des clients impliqués dans un accident sous influence

L'assureur Baloise résiliera désormais le contrat de tout conducteur qui a un accident de la route sous l'influence de l'alcool ou de la drogue, écrit Het Nieuwsblad dans son édition de mercredi.

Baloise a récemment adopté une tolérance zéro en matière d'alcool et de drogues. Concrètement, toute personne qui a souscrit une assurance automobile auprès de l'assureur, qui a un accident ou un sinistre et qui était sous l'influence de l'alcool ou de la drogue verra sa police d'assurance retirée à partir de maintenant. Et ce, même s'il s'agit de la première infraction, même si le conducteur en question était à peine au-dessus de la limite autorisée. Les nouveaux clients qui ont eu un accident alors qu'ils étaient sous l'emprise de l'alcool seront également refusés. De cette manière, le groupe dit vouloir envoyer un signal indiquant qu'il prend la conduite sous influence particulièrement au sérieux.