Assurances auto: quel est le meilleur profil pour payer moins cher?

Tout cette semaine sur RTL info, nous parlons de mobilité, et ce mercredi, nous nous intéressons aux assurances pour nos véhicules.

Les assurances auto sont obligatoires, et on le sait, elles coûtent cher. Il existe 3 types d'assurances : la RC auto classique, la mini Omnium et l'Omnium. La RC auto, c'est l'assurance classique de base avec le moins d'options. En cas d'accident, elle ne couvre que les dégâts matériels et corporels que vous causez aux autres.

La mini Omnium intervient également pour tout dégât causé par la force de la nature, pour les bris de vitre et les vols. L'Omnium, c'est l'assurance totale. Tout est couvert, même vos propres dégâts si vous êtes responsable d'un accident, moyennant toutefois une franchise que vous devrez payer. À lire aussi Regarder son téléphone ou manger: qu'a-t-on le droit de faire (ou pas) dans les embouteillages? Quels sont les critères qui font augmenter les prix de chaque assurance ? Il y en a 4 importants : La cylindrée de la voiture Les voitures de grosse cylindrée, comme les voitures de sport, sont beaucoup plus puissantes. Les conséquences d’un accident avec ce genre de véhicule peuvent être plus graves qu’avec une voiture moins puissante. Si vous optez pour ce type de voiture plus puissante, votre prime sera par conséquent plus élevée que pour une petite citadine. L'âge du conducteur Les jeunes conducteurs sont souvent considérés comme à risque par les assureurs, notamment en raison de leur manque d’expérience au volant. La plupart des assureurs demandent ainsi une prime plus élevée aux jeunes conducteurs qu'aux conducteurs expérimentés.

Le domicile Le lieu où vous habitez peut aussi avoir un impact sur le prix. Dans une ville animée, où le risque d'accidents est plus élevé, vous payez généralement plus que dans un village où il y a peu de trafic. Le bonus-malus Le principe du bonus-malus fonctionne comme suit : si vous roulez pendant un an sans provoquer d'accident, votre degré baisse (bonus).

En revanche, si vous causez un accident, il augmente (malus). Plus le degré est élevé, plus votre prime auto est chère. Plus il est bas, plus votre prime sera avantageuse. Quel est le meilleur profil pour un assuré ? Le meilleur profil, c'est celui d'un conducteur qui a au moins une dizaine d'années d'expérience derrière lui, qui n'a jamais été responsable d'un accident, qui habite dans une ville calme à la campagne et qui conduit une petite voiture citadine.