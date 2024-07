Google et Engie signent de nouveaux contrats d'électricité renouvelable en Belgique

Google et ENGIE ont signé cinq nouveaux contrats d'achat d'électricité (cPPA ou Corporate Power Purchase Agreement) pour la fourniture de plus de 118 mégawatts (MW) d'énergie renouvelable aux infrastructures digitales de Google en Belgique, ont annoncé mardi les deux entreprises.

Cette collaboration s'inscrit dans l'objectif de Google d'atteindre le "Net zéro émissions" et une énergie décarbonée 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 d'ici 2030. Pour Engie, ces contrats "renforcent sa position de leader sur le marché des PPA", avec 2,4 GW d'électricité verte vendus à l'industrie en 2023.

Les deux entreprises ont déjà conclu ensemble plusieurs accords de ce type dans d'autres pays, par exemple fin 2022 un contrat sur 12 ans portant sur 100 MW issus d'un projet éolien offshore en Écosse.

Avec des ventes de 2,4 GW à l'industrie et aux grands consommateurs d'énergie en 2023 et 34 contrats de ce type conclus l'an dernier, Engie se présente comme "le premier développeur de projets d'énergies renouvelables destinés aux entreprises". L'an dernier, la société a été "la seule à conclure des PPA dans le solaire, l'éolien terrestre et en mer".