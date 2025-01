Faillite annoncée des restaurants Lunch Garden: un conseil d'entreprise a lieu ce matin, qu'attendent les employés?

À 8h30 débute un conseil d'entreprise chez Lunch Garden. Le groupe doit annoncer à ses employés combien d'emplois seront perdus et ce qu'il en est du fonds qui va reprendre certains restaurants.

Aujourd'hui, il reste 61 restaurants Lunch Garden en Belgique, et si le fonds CIM Capital s'est manifesté pour reprendre une partie de ces restaurants, 18 sont menacés de fermeture. Sur les 900 travailleurs, ils sont 509 à être employés dans des restaurants intégrés et un peu plus de 50 à travailler au siège. Il y aurait donc, sur ces 560 travailleurs, 260 emplois sauvés. Il n'y a en revanche pas de chiffres pour les franchisés pour l'instant.

La direction n'a quant à elle pas encore communiqué. Elle attend ce conseil d'entreprise pour expliquer la situation aux représentants syndicaux, mais les travailleurs craignent que leur salaire ne soit pas payé pour ce mois de janvier. La question des primes de fin d'année est également sur la table.

Le conseil d'entreprise doit débuter à 8h30 et les avocats de la société iront ce matin au tribunal de l'entreprise de Bruxelles pour faire aveu de faillite.