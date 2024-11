Faut-il revendre la FN Herstal et Ethias pour renflouer les caisses de la Wallonie? Voici la réponse du Ministre-président

La FN Herstal des armes belges près de Liège. Son actionnaire unique est la Région wallonie. En 2023, le Conseil des ministres a encore approuvé en 2023 un partenariat de 1,7 milliard d'euros entre la Défense et la FN Herstal pour le développement de l'autonomie stratégique.

Il existe encore certains trésors en Wallonie. L'assureur Ethias en fait partie. Faut-il le revendre pour renflouer les caisses? "On ne doit pas avoir de tabou par rapport à ça", a répondu Adrien Dolimont (MR), Ministre-président de la Région wallonne face à Martin Buxant ce dimanche 24 novembre. "On n'est pas le seul actionnaire public à avoir des participations dans Ethias, ce qu'on doit surtout se poser comme question, c'est comment pouvoir le permettre de se développer, avoir un rôle industriel sur l'écosystème wallon fort", poursuit-il avant de lâcher d'annoncer: "On a ouvert la porte de l'analyse de la mise en vente d'Ethias, mais ce n'est pas pour autant que ça sera fait demain."

Adrien Dolimont a souligné l'importance de maintenir l'emploi chez Ethias, qu'il qualifie par ailleurs de "belle boîte" dont un siège doit impérativement rester en Wallonie, selon lui. "L'ancrage wallon est très important."