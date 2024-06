La Mutualité Chrétienne prévient de tentatives d'hameçonnage à l'aide de faux e-mails

Des fraudeurs tentent de récupérer des données personnelles, bancaires et autres informations sensibles en se faisant passer pour des employés de la Mutualité Chrétienne (MC), prévient lundi la mutualité par voie de communiqué. Elle recommande à ses affiliés la plus grande prudence et rappelle qu'il est plus sûr d'aller directement sur le site officiel de la mutualité ou de contacter l'organisation en cas de doute.