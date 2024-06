L'Afsca rappelle un sirop pour enfants en raison de la présence d'un additif non autorisé

Il s'agit de complément alimentaire "for kids" (sirop et liquide) et "original" de la marque Sambucol qui contient l'additif E202 qui n'est pas autorisé pour les enfants de moins de 3 ans.

L'AFSCA demande de ne pas utiliser ces produits et de les ramener au point de vente dans lequel ils ont été achetés.

Les produits ont été vendus via différents points de vente (pharmacies et commerces de détail). Le "for kids" est contenu dans des flacons de 120 ml et l'"original" dans des flacons de 120 et 230 ml.