Le nouveau site éclusier d'Ampsin-Neuville facilitera la navigation entre Namur et Anvers

Officiellement inauguré vendredi, le nouveau site éclusier d'Ampsin-Neuville, à cheval sur les entités liégeoises d'Amay et de Huy, facilitera la navigation entre Namur et le nord de l'Europe.

Le site éclusier d'Ampsin-Neuville constituait jusqu'à aujourd'hui le dernier goulet d'étranglement sur la voie navigable reliant Namur aux ports maritimes d'Anvers et du nord de l'Europe.

Les améliorations ainsi réalisées permettront le passage de bateaux de plus grand gabarit et devraient réduire significativement le temps d'attente des bateliers.

En marge de ce chantier titanesque a été aménagée une passerelle cyclo-piétonne qui surplombe le site éclusier et le barrage, permettant aux cyclistes et piétons de traverser le fleuve et la nationale 90 qui relie Huy à Liège. La passerelle relie les communes de Huy et Amay.