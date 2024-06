Le trafic de données mobiles a grimpé de 30% en 2023, la 5G en progression

Le trafic de données mobiles a encore une fois connu une importante croissance en 2023, de l'ordre de 30% sur un an et de près de 130% sur les trois dernières années, ressort-il des chiffres publiés lundi par l'IBPT, le régulateur fédéral des télécoms. Les statistiques confirment également le déploiement de la 5G sur une plus grande partie du territoire.