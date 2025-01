Les marques allemandes toujours au sommet: voici les voitures neuves les plus vendues chez nous en 2024

BMW, Volkswagen, Audi, Mercedes et Dacia sont les 5 marques qui ont enregistré le plus d'immatriculations de voitures neuves en 2024. Voici les tendances générales sur l'année écoulée.

Comme en 2023, ce sont quatre marques allemandes qui occupent la tête du classement: BMW, Volkswagen, Audi et Mercedes, dans l'ordre. La première citée enregistre 50.428 nouvelles immatriculations en 2024, soit pratiquement le même chiffre que l'année précédente. Dacia complète le top 5 avec 24.465 immatriculations, suivi par Volvo, Toyota, Renault, Peugeot et Tesla, qui fait donc son entrée dans le top 10.

La Febiac, la Fédération belge et luxembourgeoise de l'Automobile et du Cycle, a publié les chiffres des immatriculations de voitures neuves, chez nous, au mois de décembre 2024. De quoi dégager les chiffres définitifs de l'année écoulée où 448.277 véhicules neufs ont été immatriculés, c'est 28.000 de moins qu'en 2023.

Les plus grosses augmentations

La palme de la plus forte hausse est décernée à la marque chinoise Xpeng avec une augmentation de 23.000%. Un chiffre qui est évidemment à nuancer puisqu'une seule voiture de cette marque avait été immatriculée en 2023.

Toujours du côté de la Chine, BYD réalise également un net bond avec près de 2.500 nouvelles immatriculations, soit 2.000 de plus qu'en 2023.

Plus haut dans le classement, on notera, sans surprise, la nette hausse de Tesla (+ 32%) avec plus de 5.000 immatriculations supplémentaires. Dacia et Volvo ont également le vent en poupe avec des augmentations respectives de 16% et 13%.