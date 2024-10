Les vendanges wallonnes n'ont pas été bonnes cette année: voici ce qui explique ces mauvais rendements

Partager:

Les vendanges 2024 en Wallonie sont marquées par une baisse de rendement, en raison des conditions climatiques défavorables, notamment le gel d'avril et les pluies estivales.

Le bilan des vendanges 2024 en Wallonie ne pousse guère à l'optimisme et les quantités de raisin récolté représentent tout au plus 50% de celles mises en cuves en 2023. En cause, le coup de gel nocturne du 22 avril et surtout les pluies abondantes qui sont tombées sur la Belgique durant tout l'été de cette année. Pour la présidente des Vignerons de Wallonie, Vanessa Wyckmans-Vaxelaire, l'on peut même parler d'une année catastrophique, avec une récolte représentant bien souvent 30% par rapport à l'année précédente et atteignant au maximum 50%. Il faut toutefois remarquer que le millésime 2023 était exceptionnel tant en quantité qu'en qualité.

Quant à la qualité des raisins récoltés cette année, elle ne semble pas non plus au rendez-vous. Toutefois, tout comme pour les quantités, les résultats sont variables, selon l'implantation et l'exposition des vignobles et certains cépages ont mieux résisté que d'autres. À lire aussi 2024, une bonne année pour les vins belges? Un expert répond Ainsi, certaines vignes ont été épargnées par le gel d'avril, qui s'est attaqué aux premiers bourgeons précoces issus d'un hiver clément. Mais aucun vigneron n'a échappé aux pluies abondantes qui ont suivi, empêchant la pollinisation des fleurs et provoquant le mildiou (champignon parasite). Cela génère souvent des grappes moins fournies, avec certaines baies atrophiées, qui ne permettront pas d'obtenir un millésime de qualité. Les témoignages de vignerons rapportés par la Newsletter des Vignerons Wallons confirment la diversité des situations. Dans le Hainaut, au Domaine du Chant d'Eole, réputé pour ses vins effervescents, on annonce un tiers de rendement en moins, alors que son voisin tout aussi réputé du Vignoble des Agaises (qui produit le Ruffus) prévoyait 50% de moins par rapport à une année "normale". A Ere (Tournai), le Domaine de Longuesault recense 70% de moins, tout en annonçant une qualité acceptable. À lire aussi La production de vin connaît une augmentation constante en Belgique