Engager un travailleur étranger sera moins compliqué en Wallonie

Dès ce 1er septembre, il sera plus facile pour les employeurs d'engager un travailleur non originaire de l'Union européenne, annonce vendredi l'administration wallonne dans un communiqué.

A cette date, une nouvelle réglementation en matière de migration économique salariée pour travailleurs étrangers entrera en vigueur. "Cette réforme poursuit un triple objectif: répondre à la pénurie de main-d'œuvre dans de nombreux secteurs d'activités, développer l'attractivité économique de la Wallonie et réduire la charge administrative pour les entreprises", détaille le Service public de Wallonie (SPW).

L'administration promet encore "un contexte d'accueil plus compréhensible et transparent pour les travailleurs, les employeurs et les investisseurs".