8 blessés après une explosion de gaz dans une habitation à Lokeren: 2 jeunes dans un état grave

Le pronostic vital des deux jeunes grièvement blessés vendredi soir dans une explosion de gaz à Lokeren était toujours engagé samedi, a-t-on appris auprès du parquet de Flandre orientale. Six autres personnes ont également été légèrement blessées.

L'explosion s'est produite vendredi soir dans une maison de la Cyriel Buyssestraat. Deux victimes, grièvement blessées, ont été brûlées au troisième degré. Six autres ont été blessées plus légèrement et ont également été transportées à l'hôpital. Il s'agit de huit jeunes âgés de 14 à 20 ans qui manipulaient du gaz propane dans le grenier de l'habitation.