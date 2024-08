Brésil: après le crash, récupération des corps et examen des boîtes noires

Les autorités brésiliennes ont récupéré samedi les corps des 62 victimes du crash spectaculaire d'un avion près de Sao Paulo, dans le sud-est du pays, tout en commençant à examiner les boîtes noires pour déterminer les causes du drame.

L'avion, du constructeur franco-italien ATR, s'est écrasé vendredi à Vinhedo, ville située à quelque 80 kilomètres au nord-ouest de Sao Paulo, capitale économique du Brésil. Il transportait 58 passagers et quatre membres d'équipage, selon la compagnie aérienne Voepass.

"Au total, 62 corps (34 masculins et 28 féminins) ont été récupérés et acheminés à la morgue de Sao Paulo en vue de leur identification et de leur remise à leurs familles", a indiqué le gouvernement régional.

Deux corps ont déjà été identifiés, le pilote et le copilote, selon le maire de Vinhedo, Dario Pacheco.

Le Centre d'investigation et de prévention des accidents aéronautiques du Brésil (Cenipa) a ouvert une enquête et a entrepris l'analyse des deux boîtes noires.

Il prévoit de publier "dans un délai estimé de 30 jours un rapport préliminaire sur l'accident", a annoncé l'Armée de l'air brésilienne (FAB).