Découverte de plus de 300 kilos de cocaïne dans un container à Londerzeel

Un peu plus de 320 kilos de cocaïne ont été découverts mardi par des employés d'une entreprise de Londerzeel (Brabant flamand) dans des sacs de sport dissimulés dans un container où se trouvaient des produits dérivés de miel, indique le parquet de Hal-Vilvorde. Plusieurs personnes ont été entendues mais aucune arrestation n'est encore intervenue, précise le parquet.

"L'entreprise spécialisée dans les fruits et légumes attendait aujourd'hui un container de produits dérivés de miel", explique Ingrid Moriau, porte-parole du parquet de Hal-Vilvorde. "Le conteneur a été récupéré par l'entreprise ce matin au port d'Anvers et transféré à Londerzeel. Lors de l'ouverture du conteneur, les employés de Jogrex ont découvert que plusieurs sacs de sport étaient cachés à l'intérieur. Ceux-ci étaient remplis de blocs de cocaïne et ce pour une quantité totale de 322kg."

La drogue a une valeur marchande estimée à 16 millions d'euros. Après la découverte, l'entreprise a immédiatement prévenu les forces de l'ordre qui ont saisi la cocaïne et l'ont transférée dans un endroit sécurisé.