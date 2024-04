Des enfants disparus du Congo à l'affaire Dutroux: découvrez le parcours du spécialiste belge des cold cases, Kurt Wertelaers

Partager:

Kurt Wertelaers, le spécialiste des affaires criminelles non résolues, a établi le bureau "Van Meerbeeck" à Aarschot dans le but d'apporter une assistance bénévole aux familles des victimes.

Depuis cinq ans, Kurt Wertelaers s'est spécialisé dans les cold cases : "J'ai eu une formation de détective privé, il y a une dizaine d'années". Avant ça, il était journaliste pour le média flamand " Het Laatste Nieuws". En 1996, le jeune journaliste est appelé en renfort sur l'affaire Dutroux : "Dans les années 90, l'affaire Dutroux a éclaté. On a eu besoin de beaucoup de journalistes à Bruxelles pour traiter ce fait divers". À lire aussi Les "cold cases": comment ces affaires sont-elles traitées en Belgique? Ses débuts Le 10 août 1996, Sally Van Hecke, 22 ans, est retrouvée morte en bordure de l’Escaut : "Sally était une jeune femme d'une vingtaine d'années qui était dans le monde de la prostitution et de la drogue". L'affaire date de quelques jours seulement avant l'affaire Dutroux : "Tout le monde est occupé avec l'affaire Dutroux (...). Il n'y avait pas beaucoup d'intérêt pour cette affaire, donc, ça a été complètement oublié".

C'est la maman de Sally qui fera appel à Kurt Wertelaers et en 2016, il décide de faire de nouvelles recherches : "On a trouvé qu'il n'y avait pas eu beaucoup d'attention pour un suspect". La maman de Sally et Kurt ont donc décidé d'interviewer des témoins de l'époque. Le spécialiste va finalement retrouver l'homme qui a tué Sally, qui se trouvait en prison pour d'autres affaires. Ce dossier sera finalement rouvert, en 2017, grâce aux nouveaux indices. À lire aussi Kurt Wertelaers, le spécialiste des cold cases, à la poursuite de la vérité dans les affaires criminelles non résolues Enfants enlevés à leur famille au Congo En 2017, des sources ont contacté Kurt Wertelaers pour lui dire que des enfants auraient été enlevés au Congo et placés en Belgique dans des familles adoptives : "Le gouvernement belge et les autorités au Congo savaient déjà depuis des années qu'il y avait des trucs qui n'étaient pas corrects". Après plusieurs recherches, il a pu finalement retrouver les parents biologiques au Congo.

L'affaire Agnès En 1970, Agnès est retrouvée assassinée dans son magasin à Tongres, étranglée par un soutien-gorge. Cinquante ans plus tard, ses petits-enfants décident de faire appel à un expert des affaires non résolues. Nicole, l'une de ses petites-filles, ressent le besoin de comprendre ce qui s'est passé et souhaite reconstituer cette histoire familiale. Au moment des faits, elle n'a jamais eu de réponse de l'enquête initiale. L'expert a commencé par rassembler des articles de presse et des informations des archives policières, découvrant qu'il y avait beaucoup de monde sur les lieux du crime à l'époque, y compris des membres de la police locale. Bien que le dossier ait été perdu à Tongres, il parvient à retrouver une partie du dossier grâce à d'autres services de police et à des photos fournies par la justice de Liège.