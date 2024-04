Deux cents heures de travail pour une étudiante transportant 120 kg de cannabis

Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a infligé mardi une peine de travail de 200 heures à une étudiante en droit de 21 ans, habitant dans la région de Nancy en France. La jeune fille avait été interceptée le 23 juin 2023 sur l'autoroute E411 à hauteur de Walhain. Elle était au volant d'une camionnette de location, et transportait une cargaison de 120 kilos de cannabis prise en charge à Bruxelles, et qu'elle devait ramener discrètement en France.

La prévenue avait indiqué avoir été recrutée par un tiers, via son compte Snapchat, alors qu'elle se retrouvait dans une situation financière compliquée et ne parvenait plus à payer le loyer de son logement étudiant. On lui avait proposé 2.000 euros pour effectuer ce transport, un GSM était mis à sa disposition pour le trajet et une voiture "ouvreuse" précédait la camionnette pour vérifier la présence de contrôle de police.

La jeune femme avait loué la camionnette à son nom, et avait reçu l'adresse de prise en charge de la marchandise alors qu'elle avait passé la frontière et se trouvait dans la région d'Arlon. Elle avait dû se rendre dans les environs de Brucargo, et se garer près d'un camion où se trouvaient les stupéfiants. Les hommes qui ont transféré les stupéfiants dans le véhicule lui ont dit de reprendre l'autoroute vers Longwy, une adresse de livraison devant lui être communiquée durant son trajet retour.