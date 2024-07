Drame à Laeken: 2 jeunes tués après avoir été électrocutés par des caténaires de train

Les deux jeunes, âgés de 19 et 20 ans, étaient accompagnés de deux autres amis. Ils ont escaladé un mur, à hauteur de la rue Mode Vliebergh, pour accéder aux rails de la ligne 50 entre Bockstael et Jette. Un des jeunes a touché les caténaires où passe le courant électrique de 3.000 volts.

"C'était un défi entre copains du même âge. La jeunesse, l'adrénaline, les hormones... Le premier est monté, un deuxième a suivi, et les autres n'ont pas eu le temps, sinon ils seraient aussi passés", confie l'oncle de l'une des victimes.

D'après Sudinfo, le jeune a été électrocuté, et est tombé sur un deuxième jeune, qui aurait perdu la vie à la suite de l’impact.

Selon les premiers éléments de l'enquête, les jeunes auraient escaladé une barrière et sauté sur des poteaux de soutien des caténaires.

"Nous ne pouvons que confirmer cet incident regrettable", a déclaré le porte-parole d'Infrabel, Thomas Baeken. "Nous présentons nos condoléances à la famille et aux proches des victimes."

Selon le porte-parole, c'est notamment la raison pour laquelle Infrabel sensibilise autant le grand public à l'interdiction d'entrer dans le domaine ferroviaire. "Comme cet incident l'a tristement démontré une fois de plus, le danger de mort est bien présent. Nous appelons à nouveau tout le monde à respecter les règles et à ne pas pénétrer dans le domaine ferroviaire à moins d'y être autorisé", a conclu Thomas Baeken.

Ahmed El Ktibi, bourgmestre faisant fonction de Laeken, habite dans le quartier depuis plus de 30 ans. "C’est la première fois que j’entends cela. C’est à la fois surprenant, et à la fois dramatique, surtout pour les familles. (…) D’après les infos qu’on a, plusieurs jeunes jouaient et se lançaient des défis. Si la commune peut faire quelque chose, elle le fera."

Les proches des victimes souhaitent qu'un tel drame ne se reproduise pas. Ils regrettent l'absence d'affichage sur la dangerosité des lieux. "Un endroit avec 3.000 volts accessibles comme ça... Ce n'est pas possible", dit l'oncle d'une des victimes. "C'est un danger permanent, partout. On est tellement proche des rails que ce sont des faits qui peuvent arriver à n'importe qui, n'importe quand", dit un autre témoin.

Les intrusions dans les voies ont coûté la vie à 6 personnes en 2023

Infrabel répond que le mur qui empêche l'accès aux voies est une indication sur le danger et le risque présent de l'autre côté.

Jessica Nibelle, porte-parole d’Infrabel, a rappelé que les intrusions dans les voies ont coûté la vie à 6 personnes en 2023. "Les caténaires sont les câbles d'alimentation des trains. Toucher une caténaire, c'est s'exposer à un danger de mort. Le fait d'être simplement à proximité est aussi un risque qu'on prend car il y a un arc électrique qui peut se former. C'est extrêmement dangereux de se promener le long des voies et sur le chemin de fer."

Et de conclure: "Infrabel sécurise l'infrastructure ferroviaire. On ne peut pas clôturer l'ensemble du réseau car il y a des milliers de kilomètres de lignes. Néanmoins, on prend diverses mesures pour empêcher l'accès aux voies."